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Сесиашвили: Лицом Кремля является его безответственное отношение
07.10.2020 15:09
Председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили откликается на срыв Женевских переговоров Россией и заявляет, что Кремль безответственно относится в целом к мирному процессу и к этому формату.
«Женевский формат важен для мирного процесса, и, к сожалению, я бы сказал, лицом Кремля является его безответственное отношение вообще к мирному процессу и к этому очень значительному международному формату. Я надеюсь, что Россия вернется в этот формат и адекватно отреагирует на свои обязательства», - заявил Сесиашвили.
Для справки, по заявлению МИД Грузии, представители России сорвали 51-й раунд Женевских переговоров.
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