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В Абхазии 108 новых случаев коронавируса, один человек скончался


07.10.2020   22:48


По информации оперативного штаба по защите населения Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) от коронавируса, 5 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент с положительным результатом ПЦР-теста, 1947 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 29 сентября с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью.

Несмотря на проводимую терапию, состояние больного ухудшалось, и он был подключен к аппарату ИВЛ. 5 октября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания.

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 290 человек, у 108 из них диагноз COVID-19 подтвердился.

На данный момент на стационарном лечении в гудаутском ковидном госпитале находятся 134 пациента, 110 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 38 пациентов - средней степени тяжести. После лечения выписаны 13 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1 976 человек. Из них 668 выздоровели, 16 летальных случаев.

Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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