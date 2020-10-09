

Алиев объявил о взятии еще девяти населенных пунктов

09.10.2020 20:01





Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанскими войсками еще девяти населенных пунктов в ходе наступления на позиции армянских сил.



«Азербайджанская армия освободила еще несколько сел от оккупации: поселок Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Геразыллы, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур», – сказал Алиев в своем обращении к народу. Президента цитирует «Интерфакс-Азербайджан».



Армянская сторона утверждения Алиева опровергла. «Я сейчас в Гадруте, но почему-то вижу здесь только армян», – написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.



Пресс-секретарь президента самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил: «Очередной абсурд от Ильхама Алиева о том, что они якобы захватили Гадрут, также далек от истины, насколько далеки от Гадрута азербайджанские войска, т.е. на десятки километров». Об этом сообщает портал Arminfo.



Ранее в министерстве обороны Азербайджана сообщили, что над городом Джебраил поднят азербайджанский флаг. Ведомство опубликовало и видеокадры, снятые, по утверждению Баку, в Джебраильском районе.



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