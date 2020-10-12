

НПО призвали власти и международные организации активней заняться вопросом освобождения Иракли Бебуа

12.10.2020 14:48

СОВА



Неправительственный сектор Грузии призывает власти, международные организации и диппредставительства активней подключиться к процессу освобождения жителя Гали Иракли Бебуа, задержанного де-факто властями за сожжение абхазского флага.



«Незаконное задержание Иракли Бебуа особенно примечательно в связи с политическим контекстом и деликатностью дела. В социальных сетях циркулируют резкие комментарии по поводу арестованного Иракли Бебуа, некоторые требуют для него сурового наказания… Ограничения на использование юридических механизмов во время оккупации создают особое чувство безнаказанности и бездействия. Именно поэтому очень важна вовлеченность в политический процесс международных акторов», — говорится в заявлении.



Документ подписали 7 неправительственных организаций.



Напомним, Иракли Бебуа был задержан 30 сентября в Гальском районе после того, как сжёг абхазский флаг. Позже мужчина заявил, что сделал это сознательно, при этом заверил, что не имеет ничего против абхазов и хочет восстановления отношений с ними.



После задержания Служба госбезопасности Грузии сообщила о задействовании «горячей линии». Об инциденте были проинформированы Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели международных дискуссий. Возложив ответственность за задержание на Россию, СГБ заявила, что ведется активная работа по освобождению Бебуа.



Сейчас Ираклий Бебуа находится в пенитенциарном учреждении оккупированного Сухуми.



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