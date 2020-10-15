

Еще одной жертвой сепаратизма стала педагог ахалгорской школы

15.10.2020 12:48





По информации главы управы Ахалгори, из-за неполноценного медицинского обслуживания в оккупированном Ахалгори умер еще один человек. Учительница русского языка Ахалгорской средней школы №1 Вера Котолова, у которой были серьезные проблемы со здоровьем, умерла вчера вечером из-за того, что в оккупированном поселке не было возможности оказать ей соответствующие медицинские услуги.



По словам близких Котоловой, семья несколько раз обращалась к представителям де-факто режима в Ахалгори, однако они не позволили пациентке покинуть оккупированный поселок и лечиться в медучреждении на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Эту информацию подтвердил и глава Управы Ахалгорского муниципалитета Нугзар Тиникашвили. По его заявлению, педагог умерла именно из-за того, что ей не позволили воспользоваться соответствующими медицинскими сервисами.



«Произошел печальный факт, скончалась известный педагог, которая десятилетия работала в Ахалгорской школе №1 и вырастила не одно поколение… К сожалению, Котолова - не первая. Из-за этих незаконных действий и ограничений, которые установлены т.н. властями оккупированного региона, наряду с другими проблемами, создается тяжелейший экономический кризис как для этнически грузинского, так и осетинского населения», - заявил глава управы Ахалгорского муниципалитета Нугзар Тиникашвили.





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