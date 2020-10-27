

Администрация президента издала грузино-абхазскую версию Конституции

27.10.2020 22:15





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила население с Днем абхазского языка и отметила, что администрация президента издала грузино-абхазскую версию Конституции.



По словам президента, она, как президент Грузии и гарант Конституции, несет ответственность за защиту абхазского языка.



«Поздравления с Днем абхазского языка. Как президент Грузии и гарант ее конституции, я несу ответственность за защиту абхазского языка. Это самая большая и в то же время самая тяжелая ответственность для меня. Особенно в то время, когда абхазский язык включен ЮНЕСКО в список языков, находящихся под угрозой исчезновения. С того дня, как меня избрали президентом, я чувствую эту ответственность и во всех своих выступлениях, где это возможно, стараюсь подчеркивать этот вопрос.



Я неоднократно подчеркивала жизненную важность сохранения абхазского языка и культуры не только на словах, но и на деле. Забота администрации президента проявляется в разной форме: в публикации грузино-абхазской версии новой редакции Конституции Грузии, в финансировании двуязычного литературного журнала и один из залов дворца Орбелиани, где я сейчас стою, назван именем Амра.



«Моя и наша ответственность — не только перед абхазским народом, но и сохранение и развитие абхазского языка и культуры — долг перед нашим общим прошлым, самобытностью, так как уникальность грузинской культуры стоит на языковом разнообразии. Забыть это означает забыть себя, а это невозможно.



В то же время, защита абхазского языка — один из вопросов, о котором мы можем позаботиться вместе, независимо от линии оккупации, так как это наш общий и будущий интерес.



Если мы равняемся на будущее, это означает и то, что мы должны заботиться о расширении и развитии абхазоязычного интернет-пространства, так как это жизненно необходимо для современной науки и лингвистики.



Я верю, что перед лицом вызова наше общество сможет сплотиться вокруг общей цели, мы вместе преодолеем трудности и тем самым создадим предпосылки для примирения и общего будущего», — заявила Саломе Зурабишвили.



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