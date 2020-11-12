

Посол Азербайджана в Грузии встретился с главой правительства АР Абхазия

12.11.2020 12:37





11 ноября 2020 года Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев принял Главу Правительства Автономной Республики Абхазия, Грузия, Руслана Абашидзе. Об этом говорится в пресс-релизе посольства Азербайджана в Грузии.



В сообщении отмечается, что приветствуя гостя, посол обратил внимание на то, что встреча проходит в исторические дни, отмеченные глубоким символизмом. Он сказал, что прекращение агрессии, оккупации наших земель, длившихся около 30 лет, восстановление территориальной целостности страны принесёт позитивные изменения не только для Азербайджана, но и для региона в целом.



«В этой связи было отмечено, что успешно развивающиеся взаимовыгодные отношения между Азербайджаном и Грузией играют важную роль с точки зрения стабильности, безопасности и всестороннего развития всего региона Южного Кавказа. Взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности друг друга и солидарность на международном уровне также были отмечены как важные факторы.



Глава Правительства Автономной Республики Абхазия, Грузия, Р. Абашидзе поздравил Азербайджан с недавней исторической победой в восстановлении территориальной целостности. Предоставив информацию о положении вынужденных переселенцев из региона Абхазии и текущей ситуации вокруг конфликта, г-н Абашидзе обозначил общие моменты работы, проделанной в этом направлении. Он также подчеркнул важность установленного формата сотрудничества между Грузией, Азербайджаном и Турцией.



В завершение встречи стороны выразили уверенность, что плодотворные контакты будут продолжены и в будущем», - говорится в пресс-релизе посольства Азербайджана.





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