

Проект GRETA нацелен на развитие сектора органического сельского хозяйства в Грузии

19.02.2020 12:51





Четырехлетний проект Green Economy: Sustainable Mountain Tourism & Organic Agriculture (GRETA) будет нацелен на развитие сектора органического сельского хозяйства в Грузии, что также позволит решить различные социальные и экологические проблемы в стране, сообщили Trend в Австрийском агентстве развития (ADA).



По сообщению агентства, проект направлен на то, чтобы сделать местную продукцию, производимую в горных регионах и менее загрязненной окружающей среде, более конкурентоспособной и соответствовать различным стандартам, что также облегчит внедрение процесса органической сертификации.



"Развитие органического производства в Грузии - это не только создание здоровых продуктов и экономическое развитие страны, но и получение доходов и защита окружающей среды. Кроме того, проект сохраняет уникальные местные почвы и экосистемы, которые имеют жизненно важное значение для благополучия наших будущих поколений. С упором на Грузинские Рача, Лечхуми, Северный Имерети и Сванетию мы надеемся продвинуться и в этом направлении", - сказали в агентстве.



По данным агентства, ADA реализует проект, который финансируется ЕС (три миллиона евро), Шведским агентством по международному сотрудничеству в целях развития (2,8 миллиона евро) и собственной долей (один миллион евро).



Проект также будет играть активную роль в развитии агротуризма в целевых регионах, так как наша страна имеет соответствующие ресурсы и возможность поделиться многолетним опытом стран ЕС по предоставлению современных и устойчивых объектов агротуризма в горных районах, отметили в агентстве.



"В горных регионах такие проекты имеют жизненно важное значение. Миграция остается одной из самых больших проблем современности. Одновременно, развитие горного туризма и органического сельского хозяйства - эти две важные области в рамках проекта GRETA", - сказали в австрийском агентстве развития.



По данным ADA, проект поможет горным регионам Грузии улучшить бизнес-среду и решить проблему миграции путем создания новых рабочих мест и дополнительных возможностей получения доходов для местного населения.



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