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Грузия завершила работу над законопроектом об инвестфондах


19.02.2020   14:59


Правительство Грузии завершило работу над законопроектом об инвестиционных фондах и представит его парламенту, заявил на заседании правительства премьер-министр Георгий Гахария.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам Гахарии, закон о фондах необходим для дальнейшего развития рынка капитала.

"Работа над законом о фондах шла приблизительно четыре года. Эта работа завершилась успешно. Закон о фондах является крайне важным для дальнейшего развития рынка капитала, так как они являются единственным и эффективным средством для распределения финансовых ресурсов в экономике. Сегодня мы закончили эту работу и соответствующее законодательство будет направлено парламенту", - заявил Гахария.

Премьер-министр отметил, что данный закон будет содействовать развитию экономики страны, бизнес-среды и привлечению иностранного капитала. Это будет еще одним шагом вперед в данном направлении, отметил глава правительства.

В повестке дня заседания правительства 11 вопросов, среди них законопроект об инвестиционных фондах, который представит министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Развитие инвестиционных фондов является важным компонентом реформы рынка капитала. На данный момент существующий закон не предусматривает разные аспекты создания, оперирования и регулирования инвестиционных фондов.

Новая законодательная инициатива устанавливает виды регулируемых и альтернативных фондов, правила администрирования и основы их государственного регулирования. Закон об инвестиционных фондах позволит инвесторам получить полный спектр финансовых услуг, основанных на современных инструментах.

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