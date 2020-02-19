

Внешняя торговля Грузии в январе 2020 года

19.02.2020 18:38

Civil.ge



По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 февраля, внешнеторговый оборот Грузии в январе 2020 года вырос на 5,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 882,5 млн долларов США.



В январе 2020 года объем экспорта по сравнению с январем прошлого года увеличился на 10% до 262,6 млн долларов США. Объем импорта увеличился на 4% и составил 619,8 млн долларов США, а отрицательное сальдо торгового баланса составило 357,2 млн долларов США.



В январе 2020 года Турция по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Грузии 117,1 млн долларов США. Далее следуют Китай, Россия, Азербайджан и Армения с 109,4 млн, 106 млн, 102,7 млн и 42,4 млн долларов США, соответственно.



Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 44,4 млн долларов США. Далее следуют Азербайджан, Россия, Болгария и Турция с 44 млн, 33,4 млн, 24,1 млн и 19,9 млн долларов США, соответственно.



С точки зрения импорта крупнейшими партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай, Азербайджан с 97,2 млн, 72,6 млн, 65,8 млн, 65,8 млн и 34,2 млн долларов США.



По состоянию на январь 2020 года, крупнейшей экспортной группой был реэкспорт легковых автомобилей на сумму 51,8 млн долларов США. Далее следуют: медные руды и концентраты — 49,4 млн долларов США; Руды и концентраты драгоценных металлов — 16 млн долларов США; Ферросплавы — 15,4 млн долларов США; Вино — 14,8 млн долларов США; Азотные удобрения — 11,7 млн долларов США; Спиртные напитки — 8,1 млн долларов США; Золото — 7,9 млн долларов США; Минеральные воды — 7,4 млн долларов США; Фрукты — 3,3 млн долларов США; Остальные товары — 76,8 млн долларов США.



В январе 2020 года нефтяные газы возглавили список импорта с 56,8 млн долларов США. Далее следуют: нефть и нефтепродукты — 51,6 млн долларов США; Легковые автомобили — 50 млн долларов США; Медные руды и концентраты — 23,6 млн долларов США; Мобильные телефоны — 18,8 млн долларов США; Медикаменты — 14,6 млн долларов США; Электричество — 10,9 млн долларов США; Пшеница — 7,8 млн долларов США; Остальные товары — 372,3 млн долларов США.



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