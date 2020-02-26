

Натия Турнава о приостановке полетов

26.02.2020 10:01





По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, при ограничении прямых полетов с Китаем и Ираном туризм терпит в месяц убытки, по меньшей мере, на 30 миллионов.



Как заявляет Натия Турнава, главное – это защита здоровья граждан и именно поэтому они пошли на непопулярные меры.



«Коронавирус - это глобальный вызов, перед которым встал весь мир. Сегодня в мире уже идет речь о том, что серьезные убытки терпит глобальная экономика, глобальная торговля, убытки терпит сфера авиации, туристический бизнес и не только. В Грузии мы делаем все, чтобы здоровье наших граждан было защищено. Мы это встречаем абсолютно готовыми, поэтому по сравнению со всеми другими интересами преимущество - это здоровье нашего населения. Поэтому мы пошли на непопулярные меры, ограничение и приостановку прямых полетов с Ираном, Китаем. Во всяком случае, мы внимательно наблюдаем с этой точки зрения за теми странам, где, к сожалению, эта болезнь уже распространена.



Разумеется, вы знаете, что мы всегда уделяем большое внимание развитию нашего туризма. Прямой ущерб только от направления Ирана и Китая, который мы ожидаем в туризме, это, по меньшей мере, 30 миллионов лари в месяц. Исходя из того, как долго это будет продолжаться, ущерб будет увеличиваться, но мы очень надеемся, что мир быстро справится с этим вызовом», - сказала Натия Турнава.



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