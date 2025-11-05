Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Элене Хоштария: Оценка Евросоюза является позорным приговором для «Грузинской мечты»


05.11.2025   21:50


Оценка Евросоюза является исторической для нашей страны и позорным приговором для «Грузинской мечты», которая практически уничтожила благо векового значения, - об этом говорится в письме лидера партии «Дроа» Элене Хоштария, размещенном на официальной странице партии в социальной сети Фейсбук.

По словам Хоштария, история учит нас тому, что двери Европы для Грузии будут открыты не всегда.

«Это – историческая возможность и вызов для нас, для которых двери Европы еще приоткрыты. Они не будут открыты всегда. Этому нас учит история, и распахнуть эти двери мы сможем только с большим усилием.

Это усилие должно положить конец российскому режиму. Отцы нашей независимости передали нам свободу не для того, чтобы мы сдали ее русским.

Ежедневно наблюдая за борьбой, я убеждена в том, что мы не упустим этот исторический шанс, однако нельзя забывать, что его нужно добиться. До конца!», - говорится в письме.


