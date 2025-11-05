Кобахидзе: Нет никакого протеста - это акция иностранных агентов

«Это обычный митинг иностранных агентов», - так характеризует премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проходящую уже почти год акции протестов в Грузии.



«Вы можете видеть в других странах, я специально не буду называть конкретную страну, где митинги на 100 и 150 человек проходят по точно такому же сценарию. Почерк тот же. Почему? Потому что такие вещи планируются из-за рубежа, а затем иностранные агенты обеспечивают реализацию этих сценариев. То же самое и в Грузии.



Я не говорю, что все, кто там собирается, на 100% агенты, но, по сути, эти процессы проводятся иностранными силами с помощью и через иностранных агентов. Они пытаются создать некую иллюзию. На самом деле никакого протеста нет. Грузинский народ выразил свою волю относительно развития страны и всего остального. Разумеется, никакие попытки иностранных агентов и их покровителей не увенчаются успехом», - заявил Кобахидзе в связи с продолжающимися протестами на проспекте Руставели в Тбилиси.





