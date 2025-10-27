Из России идет массовая депортация грузинских водителей грузовиков

Последние полтора месяца из России идет массовая депортация грузинских водителей грузовиков, сообщает Bm.ge.

По имеющейся информации, депортация с запретом на въезд уже коснулась более 100 водителей грузовиков.



РФ ужесточила свою иммиграционную политику и сократила срок пребывания иностранных граждан на территории России с 180 до 90 дней в году, из-за чего участились случаи, когда грузинские грузовики, следующие из Грузии в РФ или из РФ в Грузию, останавливаются местными патрульными службами, в основном на территории Северной Осетии, и в случае пребывания на территории России в общей сложности более 90 дней в году грузинскому водителю оформляют пятилетнюю депортацию.



По информации Ассоциации наземных перевозчиков Грузии, с учетом задержек на границе и масштаба территории России, 90-дневное ограничение фактически составляет всего 3-4 перевозки в год.



"Российское иммиграционное законодательство изменилось в начале текущего года, согласно которому нормативный срок пребывания иностранных граждан на территории РФ был установлен в 90 дней в течение одного года вместо 180 дней.



Этот закон существовал в течение всего года, но он не исполнялся, поэтому никто не был этим обеспокоен. Но около месяца, полутора месяцев назад на территории РФ очень активно начали преследовать перевозчиков и водителей по этому признаку и по этому законодательству. Первоначально преследования были больше акцентированы на гражданах Кыргызстана, Узбекистана, их останавливали на дорогах, в парках и т.д. Массово депортировали и останавливали процесс перевозки. После этого уже началось давление на граждан Армении и Грузии.

В большинстве случаев водителей останавливают, угрожают, что передадут в иммиграционную службу и там у них возникнут проблемы. Установленные тарифы, к которым привыкли грузинские водители, увеличились в десять раз.



Остановленный в процессе перевозки автомобиль и депортированный водитель - это огромные финансовые потери. Обязательства все равно остаются подлежащими исполнению, груз должен быть доставлен, автомобиль должен быть возвращен обратно на территорию страны. Это очень сложная проблема, учитывая, что водителей, у которых нет этого 90-дневного нарушения срока, осталось очень мало <>" - заявил Иракли Немсадзе, основатель Ассоциации наземного транспорта Грузии.



Напомним, с целью решения вопроса о депортации грузинских водителей из России грузинские перевозчики около две недели назад обратились в МИД Грузии в надежде, что при участии ведомства будет найден вариант решения вопроса.



Кроме того, у здания МИД Грузии прошла акция перевозчиков и водителей, которые протестовали против новых ограничений, введенных со стороны РФ.





