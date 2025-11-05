Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Активист Николай Беликов, приговоренный к депортации в Россию, вышел из СИЗО


05.11.2025   22:08


В СИЗО в Поти россиянин отбывал 14 суток административного ареста за перекрытие проспекта Руставели. Активистка Натиа Габрава пишет в фейсбуке: «История с принудительным выдворением пока отложена».

Адвокат Дарья Самодурова накануне сообщила Paper Kartuli, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отправлена жалоба с просьбой приостановить процесс депортации Беликова. Ответа от ЕСПЧ пока нет.

Контекст. Тбилисский городской суд 23 октября приговорил Николая Беликова к 14 суткам административного ареста с последующим выдворением из страны. Суд также постановил запретить россиянину въезд в страну на два года.

Николай Беликов живет в Грузии с 2016 года и участвует в протестах — в фейсбуке у активиста есть фото с проспекта Руставели и критические высказывания о властях страны.

С 1 октября в Грузии вступили в силу поправки, по которым иностранцев могут выдворить из Грузии и запретить въезд на срок до 5 лет в случае совершения административного правонарушения.

С 16 октября действуют поправки, которые ужесточили правила проведения митингов. В том числе за перекрытие дороги, ношение маски, участие в акции, которую полиция попросила прекратить, теперь предусмотрен административный арест.


