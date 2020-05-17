

Турнава: объявление тендера, связанного со строительством глубоководного порта Анаклия, будет ускорено

17.05.2020 11:20





По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, объявление тендера, связанного со строительством глубоководного порта Анаклия, будет ускорено. Об этом она сообщила в передаче «Полит-табло» на канале «Палитраньюс».



Как отметила министр, начаты переговоры об оказании технической помощи и консультативных услуг с такими организациями, у которых есть большой опыт в плане объявления международных тендеров.



«Сейчас мы уже можем постепенно открывать экономику, и считаем, что настал момент, когда можно вернуться и активизировать этот наш рабочий процесс. Исходя из этого, мы ускорим подготовку тендера и постараемся объявить его как можно быстрее. Мы говорим со всеми теми финансовыми институтами, которые прежде были вовлечены в этот проект. Это не только EBRD, а и Азиатский банк развития. Мы также возможно будем говорить с Международной финансовой корпорацией, которая является членом Всемирного банка. Это те организации, у которых кроме займов, есть также возможность оказания технической помощи, и имеется очень большой опыт в объявлении международных тендеров и, исходя из этого, этот процесс возобновится», - заявила Натия Турнава.



По словам министра, а то, как произойдет выход из проекта тех инвесторов, которые уже вложили в него денежные средства, регулируется контрактом.



Напомним, что «Консорциум развития Анаклии» распространил заявление, согласно которому Консорциум временно прекращает арбитражный спор и призывает власти к соглашению.



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