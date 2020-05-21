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Грузия и Израиль обсуждают детали безопасного туристического коридора
21.05.2020 19:20
Представители Грузии и Израиля обсуждают детали безопасного туристического коридора, открытие которого планируется между странами. Об этом сообщил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.
«Если мы договоримся обо всём, Израиль и Грузия сформируют туристический союз с общей безопасной зоной», – написал Жвания в социальной сети.
Ранее представители министерств здравоохранения и туризма Израиля, а также авиационные власти страны обсудили открытие для туризма пяти стран – Греции, Кипра, Сейшельских островов, Грузии и Черногории. По информации израильских СМИ, в список попадёт и Австрия.
«В эти страны, скорее всего, израильтяне смогут улететь в первую очередь после возобновления работы аэропорта имени Бен-Гуриона», – сообщает Девятый канал.
При этом границы для граждан этих стран откроет и сам Израиль. Прилетающим туристам не надо будет находиться две недели в карантине по прибытии. От них потребуют лишь первичные медицинские справки о состоянии здоровья.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что первой страной, с которой Грузия создаст «зелёный коридор», станет Израиль.
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