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Минэкономики Грузии видит все предпосылки к приему туристов с 1 июля
22.05.2020 11:35
Созданы все предпосылки для того, чтобы с 1-го июля принимать иностранных туристов, - об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
По словам министра, на данном этапе разрабатываются предназначенные для туристического сектора конкретные гайдлайны, которые в ближайшие дни будут обнародованы. По ее же заявлению, в постковидную эпоху, глобально и не только в Грузии, туристическая индустрия перестроится на новые требования и особенности, что в том числе предполагает и фокусирование на состоятельных туристов. Вместе с тем, пользоваться спросом будут такого рода туристические продукты, которые предполагают безопасную обстановку и соблюдение эпидемиологических норм.
«Мы страна, где очень диверсифицированы туристические продукты и, следовательно, мы можем предложить иностранным туристам экотуризм, агротуризм, винный туризм, заповедники и приключенческий туризм. Также разрабатывается концепция зеленых зон. У нас есть всё для того, чтобы мир заново узнал о Грузии не только как о стране с богатой историей, уникальной природой и старейшими традициями, а и как о месте безопасного назначения», - отметила министр.
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