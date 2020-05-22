

Минэкономики Грузии видит все предпосылки к приему туристов с 1 июля

22.05.2020 11:35





Созданы все предпосылки для того, чтобы с 1-го июля принимать иностранных туристов, - об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.



По словам министра, на данном этапе разрабатываются предназначенные для туристического сектора конкретные гайдлайны, которые в ближайшие дни будут обнародованы. По ее же заявлению, в постковидную эпоху, глобально и не только в Грузии, туристическая индустрия перестроится на новые требования и особенности, что в том числе предполагает и фокусирование на состоятельных туристов. Вместе с тем, пользоваться спросом будут такого рода туристические продукты, которые предполагают безопасную обстановку и соблюдение эпидемиологических норм.



«Мы страна, где очень диверсифицированы туристические продукты и, следовательно, мы можем предложить иностранным туристам экотуризм, агротуризм, винный туризм, заповедники и приключенческий туризм. Также разрабатывается концепция зеленых зон. У нас есть всё для того, чтобы мир заново узнал о Грузии не только как о стране с богатой историей, уникальной природой и старейшими традициями, а и как о месте безопасного назначения», - отметила министр.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







