

За 10 дней регистрацию для получения одноразовой помощи прошли более 57 000 самозанятых

25.05.2020 14:29





За 10 дней регистрацию для получения одноразовой помощи в размере 300 лари прошли более 57 000 самозанятых. Регистрация самозанятых на сайте Министерства здравоохранения началась 15 мая. Как сообщают в ведомстве, по состоянию на 24 мая, всего зарегистрировались 57 443 человека.



Напомним, что пакет помощи пострадавшим от пандемии коронавируса наряду с другими компонентами предусматривает одноразовую помощь самозанятым лицам в размере 300 лари. Для получения компенсации необходимо подтверждение, что лицо в первом квартале 2020 года осуществляло экономическую деятельность и /или имело доход.



Регистрация самозанятых осуществляется на веб-сайте Минздрава, им необходимо заполнить форму электронной заявки. Регистрация продлится до 1 июля 2020 года.



Детальную информацию о порядке получения компансации и регистрации можно получить по ссылке: https://www.moh.gov.ge/ka/744/



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