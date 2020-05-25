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Латвия готова к возобновлению авиасообщения с Грузией
25.05.2020 18:56
Национальный авиаперевозчик Латвии Air Baltic готов возобновить авиасообщение с Грузией с первой декады июля, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Глава Минэкономики провела онлайн-встречу с министром транспорта Латвии Талисом Линкайтсом и детально обсудила с ним вопрос возобновления авиасообщения. Стороны пришли к положительным перспективам его решения, сообщает Первый Канал.
"Как со стороны Грузии, так и со стороны Латвии имеется готовность к восстановлению прямых авиарейсов. Сейчас главное, чтобы правительства двух стран очень быстро обменялись теми протоколами, согласно которым будут соблюдены меры безопасности в ходе перемещения людей", - заявила Турнава.
По информации министра, в восстановлении прямого авиасообщения с Грузией заинтересована и венгерская авиакомпания Wizzair, которая уже внесла заявку на возобновление полетов.
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