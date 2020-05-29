

Опрос общественного мнения о «минимальной заработной плате» в Грузии

29.05.2020 17:43

Civil Georgia



«Фонд Фридриха Эберта» (FES) опубликовал результаты опроса общественного мнения 27 мая, согласно которым, 3/4 опрошенных поддерживают введение минимальной заработной платы. Средняя приемлемая зарплата для них составляет 854,1 лари.



Согласно результатам опроса, 48% полностью поддерживают введение минимальной заработной платы, 27% — частично. 12% частично или полностью выступают против введения минимальной заработной платы. 12% не знают или отказываются отвечать.



«Работающие и безработные респонденты по-разному воспринимают размер достойной заработной платы. Однако зарплата, которая считается надлежащей, недоступна большинству трудоустроенных», — говорится в исследовании.



Полевые работы для исследования были проведены Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC) посредством телефонного опроса по всей Грузии (кроме оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона) в период 2-7 апреля 2020 года. В ходе исследования было опрошено 1351 респондент на грузинском, армянском и азербайджанском языках. По мнению авторов исследования, теоретическая погрешность опроса не превышает 2,67%.

Средняя воспринимаемая минимальная заработная плата для опрошенных (854,1 лари) в четыре раза превышает прожиточный минимум в стране, а минимальную зарплату — в сорок раз.



Однако, согласно опросу, мужчины, граждане, проживающие в Тбилиси, и этнические грузины «достойной» минимальной заработной платой называют более высокую заработную плату, чем женщины, сельские жители и представители этнических меньшинств.



Кроме того, занятые респонденты средней достойной зарплатой для своей профессии считают 1,457 лари. Для безработных этот показатель составляет 1288 лари.



После 1999 года минимальная заработная плата в Грузии составляет 20 лари.



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