Самадашвили: В Грузии идет создание аналога российской политической системы
11.11.2025 10:19
Начатое против представителей оппозиции правовое преследование, наряду с запретом партий - это попытка полного уничтожения оппозиции, - заявила одна из лидеров «Сильная Грузия-Лело» Саломе Самадашвили.
В программе «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс» она заявила, что в стране создаётся абсолютная аналогия российской политической системы.
«Люди, которые считают, что Иванишвили пройдется по существующей сегодня оппозиции, запретит партии, правовым преследованием заставит их сидеть по углам или сбежать из страны, и на этой почве расцветёт некий росток демократической оппозиции, находятся в плену иллюзий.
Мы должны сказать людям правду, правда очень тяжела. Человек должен знать правду, потому нужно знать, что грозит опасность, и найти выход. В стране идёт полное уничтожение демократической системы. В том числе, правовое преследование, которое началось против представителей оппозиции, в тендере с запретом партий - это попытка полностью уничтожить оппозицию, чтобы этим окончательно в стране закончились всякие разговоры о политическом плюрализме, политических изменениях и т.д. Идет создание абсолютного аналога российской политической системы, и я думаю, что именно в этом разрезе следует обсуждать в том числе то, что сегодня происходит в отношении оппозиции», - заявила Саломе Самадашвили.
