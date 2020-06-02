Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В парламенте Грузии представят новый вариант бюджета


02.06.2020   12:24


Новый вариант государственного бюджета Грузии представят в парламенте страны 5 июня. Об этом 2 июня сообщил журналистам председатель финансово-бюджетного парламентского комитета Ираклий Ковзанадзе, передает грузинское «Общественное телевидение».

«Минфин планируют представить в парламент исправленный вариант бюджета, по моей информации, 5 июня», — сказал Ковзанадзе.

Он добавил, что рассмотрение корректировок бюджета начнется на следующей неделе, график рассмотрения будет скоро разработан. Для осуществления антикризисного плана, который учтен в новом бюджете, потребуется 3 млрд лари.

Напомним, правительство Грузии разработало план по выводу экономики страны из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Программа предусматривает субсидии и льготы предпринимателям, а также социальные выплаты населению.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна