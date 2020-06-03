

Британские СМИ: Грузия рассматривается в качестве безопасного места отдыха для британских путешественников

03.06.2020 21:22









Как отмечает автор статьи Дэвид Мэддокс, министры Великобритании подвергаются давлению со стороны иностранных правительств с целью пересмотра карантинных правил, чтобы британцы могли провести свой отпуск за границей этим летом.



«Испания и Франция заявили, что хотели бы видеть путешественников из Соединенного Королевства в следующем году, а Борис Джонсон рассматривает идею «воздушного моста» с целью обеспечения безопасного отдыха для британцев. В список таких стран недавно вошла и Грузия, которая имеет минимальный уровень инфицирования новым коронавирусом, и надеется на капитализацию туризма в этом году», — говорится в статье.



В статье также приведены данные, что в 2019 году Грузию посетили 9,4 миллиона международных путешественников, в результате чего Грузия стала самым быстрорастущим туристическим направлением в мире.



Создание безопасных условий для местных и международных туристов в стране считается ближайшим шагом в успешной борьбе правительства с вирусом, отмечается в статье, в которой приводится цитата премьер-министра Грузии Георгия Гахария.



«Грузия получила международное признание за эффективное реагирование на пандемию коронавируса. Мир может убедиться в возможностях Грузии, так как международные путешественники и любители безстрессового отдыха встретят у нас настоящий рай. Правительство продолжит поддерживать сектор туризма и гостеприимства, чтобы поддерживать высочайший уровень заботы о гостях, и, в то же время, сохранить рабочие места в секторе туризма», — цитирует издание Георгия Гахария.

Грузия является одной из стран, которую Великобритания рассматривает в рамках идеи «воздушного моста» для безопасного отдыха, — говорится в статье , опубликованной в британской express.co.uk.Как отмечает автор статьи Дэвид Мэддокс, министры Великобритании подвергаются давлению со стороны иностранных правительств с целью пересмотра карантинных правил, чтобы британцы могли провести свой отпуск за границей этим летом.«Испания и Франция заявили, что хотели бы видеть путешественников из Соединенного Королевства в следующем году, а Борис Джонсон рассматривает идею «воздушного моста» с целью обеспечения безопасного отдыха для британцев. В список таких стран недавно вошла и Грузия, которая имеет минимальный уровень инфицирования новым коронавирусом, и надеется на капитализацию туризма в этом году», — говорится в статье.В статье также приведены данные, что в 2019 году Грузию посетили 9,4 миллиона международных путешественников, в результате чего Грузия стала самым быстрорастущим туристическим направлением в мире.Создание безопасных условий для местных и международных туристов в стране считается ближайшим шагом в успешной борьбе правительства с вирусом, отмечается в статье, в которой приводится цитата премьер-министра Грузии Георгия Гахария.«Грузия получила международное признание за эффективное реагирование на пандемию коронавируса. Мир может убедиться в возможностях Грузии, так как международные путешественники и любители безстрессового отдыха встретят у нас настоящий рай. Правительство продолжит поддерживать сектор туризма и гостеприимства, чтобы поддерживать высочайший уровень заботы о гостях, и, в то же время, сохранить рабочие места в секторе туризма», — цитирует издание Георгия Гахария.



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