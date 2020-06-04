

Спад экономики Грузии в 2020 году составит до 4 проц. — прогноз МВФ

04.06.2020 17:36





После снижения экономической активности, по прогнозу Международного валютного фонда /МВФ/, ожидается, что экономика Грузии сократится на 4 проц. к 2020 году, однако после улучшения с четвертого квартала в течение 2021 года будет зафиксирован рост экономики на уровне 4 проц. Об этом во вторник сообщил Статистический департамент Грузии.



По информации департамента, в связи распространением коронавируса нового типа /COVID-19/ ухудшились как экономические, так и фискальные прогнозы экономики страны.



По прогнозу МВФ, потеря платежного баланса Грузии составит до 1,4 млрд долларов в течение 2020 года и 0,4 млрд долларов в течение 2021 года. В результате прогнозируемого сокращения этих экономических агрегатов потеря платежного баланса страны за текущий и следующий годы составляет 1,8 млрд долларов. В то же время, основная часть ухудшения финансового отчета будет финансироваться средствами, выделенными Грузии международными финансовыми организациями, говорится в заявлении ведомства.



МВФ предполагает, что спад экономики Грузии в 2020 году составит до 4 проц., а инфляция — 4,6 проц. Однако прогнозы МВФ относительно 2021 года довольно оптимистичны. По оценкам МВФ, уже в 2021 году экономика Грузии вырастет на 3 проц., а инфляция опустится до 3,7 проц.





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