

Гахария: ВВП Грузии сократится на 4%, дефицит бюджета достигнет 8.5%

09.06.2020 11:45





Грузинская экономика в текущем году сократится на 4%, дефицит бюджета страны достигнет 8.5%, – заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании межведомственного совета при правительстве.



По словам Гахария, сегодня невозможно с точностью предсказать события в экономике. При этом ожидается, что рост ВВП Грузии в будущем году может составить 4%, в 2022 году 6%, – отметил премьер.



Кабмин сегодня направит в парламент антикризисный бюджет, доходы которого сокращаются на 1.8 млрд лари (около 606 млн долларов).



Представляя документ, заместитель министра финансов Георгий Какауридзе заявил, что экспорт грузинской продукции в текущем году сократится более чем на 6%, страна потеряет значительные доходы от туризма и денежных переводов.



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