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Сокращается финансирование администрации президента, правительства и парламента Грузии
09.06.2020 16:59
В 2020 году финансирование администрации президента Грузии в части текущих расходов сокращается на 750 000 лари. Об этом говорится в подготовленном Минфином законопроекте, который предполагает изменения в госбюджете Грузии на 2020 год.
Кроме того, согласно пояснительной записке к проекту закона, на 1 млн лари сокращается финансирование администрации правительства Грузии, а именно, в части текущих расходов на 600,0 тысяч лари, а в капитальных расходах – на 400,0 тысяч лари. Вместе с тем, по инициативе же парламента Грузии, на 4 млн лари сокращается бюджет парламента, а именно, текущие расходы уменьшаются на 2,5 млн лари, а капитальные расходы – на 1,5 млн лари.
Для справки, проект закона «О внесении изменений в закон Грузии о госбюджете Грузии на 2020 год» в законодательном органе страны был зарегистрирован сегодня.
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