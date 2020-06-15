

В Грузии с сегодняшнего дня открывается местный туризм

15.06.2020 11:13





С сегодняшнего дня в Грузии открывается местный туризм. Об этом решении стало известно 7 мая на заседании экономической группы, существующей в рамках межведомственного координационного совета.



«У правительства Грузии есть план и этот план будет реализован. С 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических услуг, а с 1 июля Грузия будет готова к тому, чтобы принимать иностранных туристов. Мы сделаем это как путем создания безопасного коридора на сухопутных границах с соседними странами, так и путем создания возможности для безопасных коридоров с точки зрения двусторонних переговоров со странами, которые представляют для нас туристический интерес», - отметил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании 7 мая.



Как известно, существующим в Грузии гостиницам и объектам размещения придется соблюдать специальные рекомендации. Гостиницам же разрешается работать лишь в том случае, если после специальной проверки они получат соответствующее разрешение.



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