

Турнава: Мы безопасная, зеленая, желанная страна для всех визитеров

15.06.2020 20:21





То, что мы сумели и открыли внутренний туризм в намеченное время, означает то, что нами сделано все правильно, - об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на встрече с аккредитованными в Грузии послами в Кварели.



Министр поблагодарила послов за поддержку.



«…Мы признаны, как страна безопасного назначения, зеленая страна, желанная страна для всех визитеров и в этом есть ваша большая заслуга потому, что очень активно поддерживаете нас в отношениях с правительствами ваших стран. Это мы ощущали на каждом шагу планирования и осуществления антикризисного плана. Это мы ощущали и тогда, когда так быстро, с вашей помощью и международных финансовых организаций мы сумели мобилизовать внешнюю помощь, без которой ни одна отдельно взятая страна не смогла бы справиться с этим новым, доселе неизвестным вызовом, и очень большое спасибо вам за это. Очень радостные вести к нам поступают с утра, что практически загружены наши гостиницы в различных регионах, и это нам дает большую надежду, что наша туристическая индустрия выйдет из этого кризиса более сильной и преодолеет этот вызов», - заявила Турнава.



Она призвала послов и население активно путешествовать по Грузии.



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