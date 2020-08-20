

8 новых баз, более 200 направлений, отмененные рейсы в Кутаиси - Wizzair во время пандемии

20.08.2020 13:27





Фактически уже 5 месяцев закрыты границы Грузии. Регулярные рейсы запрещены, кроме трех направлений - Мюнхен, Париж, Рига. И туда могут летать только Lufthansa (два раза в неделю), Air France (два раза в неделю) и Air Baltic (один раз в неделю). В месяц выполняются несколько чартерных рейсов, а также специальные рейсы для эмигрантов.



Власти не дают малобюджетным компаниям - Wizzair и Ryanair - разрешения на полеты, поскольку, по словам министра экономики, «малобюджетные компании не устраивает один-два рейса в неделю». Натия Турнава говорит, что Wizzair и Ryanair хотят летать более чем в десять направлений, к чему, по ее мнению, Грузия и мир сейчас не готовы и «когда мы будем к этому готовы, когда мир и те страны будут готовы, из которых они летают, мы разрешим эти полеты».



1 июля авиакомпания Wizzair подтвердила, что закроет базу в аэропорту Кутаиси на неопределенное время, в те же дни авиакомпания перенесла большинство рейсов из Грузии (Берлин, Прага, Таллин, Мемминген, Салоники, Болонья, Рим, Милан, Гданьск, Краков, Катовице, Познань, Вроцлав) до мая 2021 года. А до этого многие объявленные или действующие рейсы из Кутаиси (Париж, Брюссель, Эйндховен, Стокгольм, Копенгаген, Бар, Базель, Кельн, Франкфурт, Ницца, Гамбург, Карлсруэ / Баден-Баден, Ираклион, Неаполь, Нюрнберг, Пиза, Венеция, Турку) были полностью отменены.



После июля, в этом году в системе авиакомпании по направлению в Кутаиси выполняется поиск только по направлениям Варшава, Дортмунд, Рига, Вильнюс, Афины, Будапешт, Вена и Ларнака. Также, недавно добавленный Абу-Даби, куда полеты еще не выполнялись.



Из-за отказа правительства Грузии Wizzair приходится отменять билеты каждый месяц и возвращать клиентам 100% денежной суммы или 120% кредита Wizz.



В тех условиях, когда малобюджетная авиакомпания пять месяцев не выполняла рейсов из Кутаиси, закрыла базу и по решению правительства Грузии была вынуждена отменить несколько рейсов, с апреля по сегодняшний день Wizzair добавила более 200 рейсов в другие страны и открыла восемь баз (Донкастер - Великобритания, Бакэу - Румыния (седьмой по счету), Дортмунд - Германия, Львов - Украина, Ларнака - Кипр, Милан - Италия, Тирана - Албания, Санкт-Петербург - Россия).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







