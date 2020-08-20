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GNCC третий раз оштрафовала "Кавказус Онлайн" в максимальном объеме
20.08.2020 22:16
Компания «Кавказус Онлайн» в очередной раз была оштрафована на 270 000 лари за продажу своих долей без согласия Коммуникационной комиссии.
По информации комиссии, компания не выполняет свои обязательства, предусмотренные законом, и не выполняет решения Коммуникационной комиссии уже десятый месяц.
«Кавказус Онлайн» должна вернуть акции в исходное состояние до 20 сентября, в случае невыполнения чего, комиссия рассмотрит другие предусмотренные законом механизмы для исполнения решения.
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