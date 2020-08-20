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GNCC третий раз оштрафовала "Кавказус Онлайн" в максимальном объеме


20.08.2020   22:16


Компания «Кавказус Онлайн» в очередной раз была оштрафована на 270 000 лари за продажу своих долей без согласия Коммуникационной комиссии.

По информации комиссии, компания не выполняет свои обязательства, предусмотренные законом, и не выполняет решения Коммуникационной комиссии уже десятый месяц.

«Кавказус Онлайн» должна вернуть акции в исходное состояние до 20 сентября, в случае невыполнения чего, комиссия рассмотрит другие предусмотренные законом механизмы для исполнения решения.

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