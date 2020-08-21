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Turkish Airlines будет выполнять спецрейсы Тбилиси — Стамбул
21.08.2020 15:24
Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет авиарейсы из Грузии в Турцию. С 29 августа по 26 сентября будут осуществляться рейсы в одну сторону по направлению Тбилиси-Стамбул. Интенсивность полетов раз в неделю, по субботам.
Информацию подтверждает посольство Турции в Грузии и компания TAV Urban Georgia, управляющая аэропортами в Тбилиси и Батуми.
Напомним, ранее грузинские власти приняли решение продлить ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября. До тех пор регулярные полеты имеют право осуществлять всего три иностранные авиакомпании: Airbaltic, AirFrance и Lufthansa.
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