

Грузия не должна препятствовать иностранным инвестициям - The Hill

26.08.2020 14:06





«На Беларусь может опуститься занавес, но ее место может занять Грузия», - под таким заголовком опубликована статья в американском издании The Hill.



По мнению автора статьи Бена Ходжеса, правительство Грузии в последние годы открыло свои двери для России и позволило ей вмешиваться в свои личные дела, примером чего является срыв проекта порта Анаклия.



«В последние годы Грузия, кажется, делает все, чтобы навредить самой себе. Если страна хочет стать настоящей демократией западного образца, она не должна препятствовать иностранным инвестициям. К сожалению, по отношению к талантливой грузинской молодежи, правительство Грузии идет совсем другим путем» – пишет автор статьи.



Напомним, что Бен Ходжес, бывший командующий европейскими войсками США, и в прошлом противостоял властям Грузии. В эксклюзивном интервью «Главному каналу» Ходжес отметил, что в проект порта Анаклия американская сторона вложила инвестиции и должна быть уверена, что у нее не возникнет правовых проблем.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







