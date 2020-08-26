

Каха Каладзе поручил службе аудита изучить проект, осуществленный на улицах Хизанишвили и Векуа в Глдани

26.08.2020 16:16





Каха Каладзе поручил службе внутреннего аудита изучить проект, осуществленный на улицах Хизанишвили и Векуа в столичном районе Глдани.



По его словам, нужно проверить как выполнение работ, так и проектную документацию.



«У меня также есть фото в связи с тем, что происходило на сточных решетках в тот день, и как были переполнены водостоки. Это было вызвано обилием воды, однако же, требует обязательного приведения в порядок, и чтобы, в частности, они не засорялись мусором. Может, нужно будет ставить более большие решетки», - заявил мэр.



По его же словам, необходимо спроектировать въездные улицы в микрорайоны Глдани и поэтапно осуществить работы, чтобы наладить сточные системы.



Напомним, что в Глдани, на проезжей части новореабилитированной улицы Хизанишвили провалилось асфальтовое покрытие. Из-за случившегося на части этой улицы временно ограничено автомобильное движение.









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