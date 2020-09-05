

Хазарадзе назвал главной задачей «Лело» основание фондовой биржи международного значения

05.09.2020 14:55





Мы реформируем банковские и финансовые институты, которые фундаментально изменят в стране кредитную историю и резко удешевят кредитные ресурсы.



В Грузии мы учреждаем фондовую биржу международного статуса, - заявил лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе во время презентации «Плана Маршалла» партии.



По словам Мамуки Хазарадзе, первостепенной задачей «Лело» является создание фондовой биржи международного значения.



«Номер первой задачей будет основание фондовой биржи международного значения. Между прочим, с одной из них нас связывают давнишние отношения, и этот проект уже запущен. Конечным результатом этого будет доступность денежных и финансовых ресурсов, бизнесов и т.д. По нашей программе, все компании, которые лицензированы государством, будь то энергетические, коммуникационные, банковские компании или по производству минеральных вод, добыче полезных ископаемых и т.д., будут обязаны разместить 20% на этой фондовой бирже. Этим мы дадим возможность всем гражданам стать совладельцами наших ведущих индустрий. Также произойдет приватизация всех государственных компаний посредством т.н. фондовой биржи», - заявил Мамука Хазарадзе.



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