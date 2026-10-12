Песков не смог изложить позицию Кремля по энергетическому перемирию с Украиной

12.10.2026 19:31





Российские власти продолжают диалог с США об энергетическом перемирии с Украиной, ‌сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



«Продолжаются контакты. По мере того как нам будет что-то сказать по этой теме, мы обязательно вас ‌проинформируем», — сказал Песков в ‌ответ на вопрос, была ли достигнута договоренность об энергетическом перемирии и если да, ‌то на каком уровне.



Президент США Дональд Трамп в воскресенье неожиданно сообщил, что Москва ‌и Киев договорились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже нарушила энергетическое перемирие, о котором днем ранее объявил президент США Дональд Трамп.





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