Европейские лидеры поддержали Зеленского после призыва Трампа к смене власти в Украине

12.10.2026 13:47





Представители стран Европы выразили поддержку президенту Владимиру Зеленскому после того, как глава Белого дома Дональд Трамп ослабил санкции против поставок российского дизтоплива и призвал сменить руководителя Украины. «Мы поддерживаем Украину. Мы поддерживаем президента Зеленского», — заявил в разговоре с BBC министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. Он также призвал к «прочному единству Запада» в вопросе Украины. Британский премьер Энди Бернэм со своей стороны выразил «полную солидарность» королевства с Украиной и пообещал ужесточить санкции против Москвы, сообщила пресс-служба правительства.



В субботу Трамп сказал, что Украине нужен новый лидер, способный «заключить сделку» для остановки войны, и что Зеленскому лучше прекратить атаки на российские НПЗ и «не создавать проблемы всему миру». В ответ на это глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в воскресенье заявил, что Берлин продолжает «полностью поддерживать» Зеленского, передает Euronews. «Европе нужна стабильность, а это значит, что мы совершенно определенно продолжаем оставаться на стороне Украины и ее правительства», — подчеркнул он. Президент Эмманюэль Макрон также поддержал украинского президента: «Франция продолжит оставаться на стороне Украины и президента Зеленского».



По словам французского лидера, Париж выступает за «реальное энергетическое перемирие» между Россией и Украиной, однако Москва «по-прежнему отказывается от этого, в последнее время еще больше активизировав удары по украинской инфраструктуре».



Польский премьер Дональд Туск «абсолютно убежден», что никто не сможет сломить Украину и ее президента в их «борьбе против российской агрессии», написал политик в X. «Я заверил [Зеленского], что он может рассчитывать на полную солидарность Польши и Европы с украинским народом», — заявил он.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала украинского лидера «в его борьбе за свободу своего народа», а глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не смягчит свою позицию в отношении РФ. «Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает», — написала она в X.



Сам Зеленский, комментируя слова Трампа, сказал ABC News, что «при всем уважении к президенту Трампу, выбор того или иного лидера — это дело нашего общества, нашего народа». «Скажите [Владимиру] Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы», — заявил он.





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