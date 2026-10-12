Вице-президент Вьетнама посетил с официальным визитом Грузию

12.10.2026 14:33





Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан вместе с сопровождающей делегацией прибыла в Грузию с официальным визитом.



В международном аэропорту Тбилиси вице-президента Вьетнама встретила вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, в рамках визита запланированы встречи Во Тхи Ань Суан с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.



По заявлению вице-премьера Грузии, министра иностранных дел Маки Бочоришвили, визит вице-президента Вьетнама в Грузию имеет историческое значение и открывает новые возможности для развития политического и экономического сотрудничества между двумя странами.



«Визит вице-президента Вьетнама в Грузию является историческим, поскольку ранее между нашими странами никогда не было обмена визитами на столь высоком уровне. Это прекрасная возможность обсудить развитие двусторонних отношений между нашими странами», — заявила Мака Бочоришвили.



По оценке министра, важным шагом на пути углубления отношений между Грузией и Вьетнамом станет открытие посольства Грузии во Вьетнаме.



Мака Бочоришвили также отметила стратегическое расположение обеих стран, которое, по её словам, создаёт прочную основу для развития сотрудничества в различных сферах.



«Вьетнам — страна с растущей экономикой, демонстрирующая одни из наиболее впечатляющих темпов развития в Азии. Разумеется, важно развивать сотрудничество по различным направлениям. Стратегическое расположение обеих стран также имеет большое значение для развития двусторонних отношений и реализации взаимных интересов. В рамках этого визита у нас будет возможность на высшем уровне обсудить перспективы и возможности, существующие для развития отношений между нашими странами», — заявила вице-премьер.



По словам Маки Бочоришвили, вице-президента сопровождает представительная делегация вьетнамских предпринимателей, что подтверждает заинтересованность Вьетнама в углублении экономических связей с Грузией.





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