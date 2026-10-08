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МИД РФ прокомментировал слова Каладзе про «второй фронт» и похвалил Тбилиси за прагматизм
08.10.2026 22:58
«Внерегиональные игроки» пытаются втянуть Грузию в «опасные авантюры русофобского характера» на фоне укрепления связей между Москвой и Тбилиси, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге.
«Нельзя не заметить, что складывающаяся ситуация — просто, знаете, как кость в горле внерегиональным игрокам, которые стремятся втянуть Грузию в опасные авантюры такого русофобского характера», — заявила Захарова, отвечая на вопрос прокремлевского издания PolitRussia.
Поводом для вопроса стало заявление генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» и мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который обвинил Евросоюз в попытках «открыть второй фронт». Так Каладзе отреагировал на совместное обращение Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) и Европейского либерального форума к руководству ЕС с призывом ввести персональные санкции против представителей грузинских властей.
В трактовке прокремлевского журналиста позиция Каладзе прозвучала как стремление «дружить с Евросоюзом, а не открывать второй фронт против России».
Захарова заявила, что Москва «с пониманием относится» к попыткам Тбилиси поставить «преграду на пути деструктивных влияний извне» и одновременно сохранить равноправный диалог с зарубежными партнерами, назвав эту линию «отвечающей понятию суверенитета».
«Тбилиси неоднократно очень четко и емко сказал, что в планы грузинского народа не входит действовать против собственных национальных интересов — то есть действовать себе во вред», — добавила представитель МИД РФ.
Говоря о российско-грузинском взаимодействии, Захарова акцентировала внимание на росте показателей торговли и туризма.
По оценке МИД РФ, российский рынок остается главным направлением для основных товаров грузинского экспорта, а «каждый четвертый турист в Грузии — из России»
Захарова также подтвердила готовность Москвы к дальнейшему расширению экономических связей и «укреплению дружбы между народами».
Официальные дипломатические отношения между Грузией и Россией отсутствуют с августа 2008 года, когда они были разорваны Тбилиси в ответ на российскую агрессию и последующее признание Москвой «независимости» Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
После прихода к власти партии «Грузинская мечта» в 2012 году стороны приступили к постепенному восстановлению торгово-экономических, транспортных и гуманитарных связей. В последние годы официальные лица РФ регулярно высказывают публичную поддержку действиям руководства «Грузинской мечты», оценивая их как «прагматичные», несмотря на сохраняющийся в конституции Грузии курс на членство в ЕС и НАТО.
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