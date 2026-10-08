Президент Израиля наградил за героизм тбилисского стоматолога Шоту Мусаева с рейса Flydubai

08.10.2026 19:54





Президент Израиля Ицхак Герцог в своей резиденции в Иерусалиме вручил награду за гражданский героизм шестерым пассажирам рейса авиакомпании Flydubai, предотвратившим теракт на борту 30 сентября. В числе награжденных — уроженец Грузии, врач-стоматолог Шота Мусаев, спасший жизнь тяжелораненому капитану воздушного судна.



Вместе с доктором Мусаевым высшую гражданскую награду страны получили израильтяне Ор Бардилов, Янив Хайон, Тали Менс, Цвика Менс и Асаф Раджуан.



«Это история, на подготовку к которой не было времени. История, которая писалась без приказов, инструктажей и предварительной координации — когда судьба решалась за доли секунды. Высота, потерявший управление и падающий самолет, секунды хаоса… На кону стояли жизни 174 пассажиров на борту и, кто знает, скольких людей на земле», — заявил Ицхак Герцог на церемонии.



Инцидент на борту Boeing 737, следовавшего из Дубая в Тель-Авив со 174 пассажирами (включая 27 детей), произошел из-за нападения второго пилота. По данным канцелярии президента Израиля, гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, уволенный с прежнего места работы из-за экстремистских взглядов, нанес ножевые ранения капитану судна и попытался направить лайнер в пике.



Пассажирка Тали Менс первой заметила неладное и подняла тревогу в салоне. Истекающий кровью командир судна, гражданин Индии Смит Маччхар, вступил в рукопашный бой с нападавшим и сумел разблокировать дверь пилотской кабины.



На помощь капитану поспешили Янив Хайон, Цвика Менс, Ор Бардилов и Асаф Раджуан, которые ворвались в кабину и скрутили аль-Хаммами. После этого работающий сантехником Хайон потянул штурвал на себя и вывел падающий лайнер из пике.



В этот момент доктор Шота Мусаев приступил к оказанию экстренной помощи раненому капитану, потерявшему огромное количество крови. Врачу удалось стабилизировать состояние командира судна до экстренной посадки в Саудовской Аравии.



Президент Герцог отдельно поблагодарил капитана Маччхару, пожелав ему скорейшего выздоровления, и сообщил, что индийский пилот также будет удостоен израильской государственной награды.



Президентская награда за гражданский героизм была учреждена Герцогом для чествования гражданских лиц, совершивших выдающиеся поступки и рисковавших жизнью ради спасения других. Ранее ее получали израильтяне, проявившие героизм во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Шота Мусaeв — известный представитель грузино-еврейской общины. Он учился в Тбилисском государственном медицинском университете. Сейчас живет в Израиле с семьей и работает стоматологом. Его супруга также находилась на борту злополучного рейса. Врач приходится зятем грузино-израильскому певцу Юзе Мошиашвили.



Источник: Новости - Грузия

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