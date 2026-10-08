Раса Юкнявичене: Санкции против Иванишвили и всех ответственных лиц необходимы

08.10.2026 11:28





»Санкции необходимы в отношении Иванишвили и всех ответственных лиц, государства — члены ЕС не должны ждать. Жажда свободы сильнее страха, поэтому мы должны действовать прямо сейчас», — заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене на прошедших в Европарламенте дебатах.



«Некоторые считают, что Грузия — безнадёжный случай. Они говорят: «Смиритесь с ситуацией, будем реалистами». Многие думали, что и мы, литовцы, были безнадёжным случаем, но это было не так. Грузины не опустили руки. Люди продолжают протестовать. Большинство по-прежнему хочет европейского будущего. Именно поэтому наше сегодняшнее послание важно и для них. Режим хочет запретить оппозиционные партии. Он вынудил немецкие политические фонды закрыть свои офисы в Тбилиси. Он заключает в тюрьму тех, кто работает ради демократии и верховенства закона. Это не сила, это страх. Режим Иванишвили, отвергнув волю грузинского народа, выбрал Россию. Путинизм будет побеждён. Путинизация Грузии обречена. Россия не является будущим ни для кого. Украина продолжает стоять и бороться. Армения также сделала свой выбор, несмотря на давление Москвы, так что надежда не потеряна.



Именно поэтому мы должны действовать прямо сейчас. Санкции необходимы в отношении Иванишвили и всех ответственных лиц. Государства — члены ЕС не должны ждать. Жажда свободы сильнее страха. Мы должны поддержать грузинский народ. Слава Грузии», — заявила Раса Юкнявичене.



Около 70 депутатов Европарламента из шести различных политических групп подготовили проект резолюции по Грузии под названием «Попытки правящей партии «Грузинская мечта» запретить оппозиционные партии».



Среди авторов проекта резолюции — Раса Юкнявичене, Дэвид Макаллистер, Тобиас Кремер и Малгожата Госевская. Голосование по проекту резолюции запланировано на завтра, 8 октября.





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