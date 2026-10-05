Зеленский: Россия ударила двумя дронами по турецкому судну

05.10.2026 20:09





Президент Владимир Зеленский заявил, что по судну, перевозившему кукурузу, нанесли удар два российских дрона. Об этом он сообщил в соцсетях в понедельник, 5 октября, пишет "Европейская правда".



Зеленский заявил, что судно принадлежало Турции и перевозило кукурузу в нейтральных водах, когда подверглось удару.



"Ужасный удар двумя российскими дронами по гражданскому судну в нейтральных водах, которое перевозило кукурузу и принадлежало Турции. На борту находились граждане Азербайджана и Индии", – отметил он.



По словам Зеленского, на данный момент известно, что погиб капитан судна, судьба ещё одного человека выясняется. Также он подчеркнул, что 11 членов экипажа удалось спасти, один из них ранен.



"Украина уже неоднократно предлагала конкретные шаги по деэскалации и обеспечению безопасности в Чёрном море. Были и соответствующие предложения от третьих стран. Но Россия последовательно выбирает террор и затопление гражданских судов вместо нормального мореплавания. Необходимо оказать давление, чтобы восстановить глобальную продовольственную безопасность. И каждый, кто в этом действительно заинтересован, должен помогать", – добавил украинский президент.



Румынские власти сообщили, что в результате атаки погибли два человека.



Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что международное сообщество должно содействовать восстановлению глобального торгового маршрута в Чёрном море.



А президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара усиливает свои дипломатические усилия, чтобы возобновить экспорт зерновых через Чёрное море, и получила по этому поводу положительный сигнал от Украины.



СМИ писали, что Турция и Организация Объединенных Наций организуют новые переговоры между Россией и Украиной о перемирии в Черном море, пытаясь объединить разрозненные усилия с целью защиты поставок зерна на фоне стремительного роста мировых цен на продовольствие.





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