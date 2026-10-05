Президент Грузии присутствовал на церемонии принесения присяги вновь назначенными судьями КС

05.10.2026 19:59





Президент Грузии Михаил Кавелашвили присутствовал на церемонии принесения присяги вновь назначенными судьями Конституционного суда Грузии — Гогой Кикилашвили и Серго Метопишвили — и поздравил их с началом исполнения полномочий.



Гога Кикилашвили был назначен судьёй Конституционного суда Грузии президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, а Серго Метопишвили — пленумом Верховного суда Грузии.



В соответствии с Органическим законом Грузии «О Конституционном суде Грузии» полномочия члена Конституционного суда начинаются со дня принесения присяги.



Как сообщает администрация президента, выступая на церемонии, Михаил Кавелашвили рассказал об особой роли Конституционного суда и государственной ответственности, возлагаемой на судью.



По словам президента, Конституция Грузии воплощает многовековой исторический опыт страны, государственные традиции и стремление к свободе, а также защищает фундаментальные права и свободы каждого гражданина.



«Согласно Конституции Грузии, Конституционный суд состоит из девяти судей, назначаемых сроком на 10 лет. Трёх судей назначает президент Грузии, трёх избирает парламент Грузии, а ещё троих — Верховный суд Грузии», — говорится в распространённой информации.





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