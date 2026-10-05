Прокуратура: Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе признали совершённые преступления

05.10.2026 19:27





Осуждённые по фактам покушения на захват объекта стратегического и особо важного значения, организации, руководства и участия в групповом насилии, а также публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти, Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе признали совершённые преступления, раскаялись и обратились в прокуратуру с соответствующими заявлениями о заключении процессуального соглашения. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



По информации ведомства, позиция стороны обвинения по данному вопросу, с учётом высокого общественного интереса, будет доведена до сведения общественности сразу после принятия решения.



Согласно приговору Тбилисского городского суда, Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе были признаны виновными по предъявленным им обвинениям. В качестве наказания каждому из них назначено 7 лет лишения свободы.



Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе лично заявили о желании заключить процессуальное соглашение на сегодняшнем судебном заседании.





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