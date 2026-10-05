|
|
|
Кадагишвили: Хорошо, когда люди раскаиваются в совершённом преступлении
05.10.2026 19:14
«Хорошо, когда люди осознают и раскаиваются в совершённом преступлении и обращаются к государству с просьбой смягчить наказание», — заявил председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Кадагишвили.
На вопрос о том, насколько реальным и своевременным является признание со стороны человека, который призывал народ к мирному свержению власти, Ираклий Кадагишвили ответил, что «когда человек признаёт свою вину, видит и осознаёт ошибку, которую совершил, признание всегда является своевременным».
«У государства есть гуманное отношение, и уже многие люди руководствовались этим гуманным подходом и находятся на свободе. Думаю, и в данном случае все детали будут выяснены в суде, а государство будет придерживаться этой политики», — заявил Ираклий Кадагишвили.
Для справки, связи с делом 4 октября осуждённые Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе требуют заключить процессуальное соглашение.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна