Кадагишвили: Хорошо, когда люди раскаиваются в совершённом преступлении

05.10.2026 19:14





«Хорошо, когда люди осознают и раскаиваются в совершённом преступлении и обращаются к государству с просьбой смягчить наказание», — заявил председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Кадагишвили.



На вопрос о том, насколько реальным и своевременным является признание со стороны человека, который призывал народ к мирному свержению власти, Ираклий Кадагишвили ответил, что «когда человек признаёт свою вину, видит и осознаёт ошибку, которую совершил, признание всегда является своевременным».



«У государства есть гуманное отношение, и уже многие люди руководствовались этим гуманным подходом и находятся на свободе. Думаю, и в данном случае все детали будут выяснены в суде, а государство будет придерживаться этой политики», — заявил Ираклий Кадагишвили.



Для справки, связи с делом 4 октября осуждённые Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе требуют заключить процессуальное соглашение.





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