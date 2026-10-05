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В Европарламенте 7 октября состоятся дебаты по вопросу Грузии


05.10.2026   19:11


В Европарламенте состоятся дебаты по вопросу Грузии и голосование по резолюции, – информация об этом размещена на сайте Европарламента.

Согласно повестке дня Европарламента, дебаты под названием «О попытках правящей партии «Грузинская мечта» запретить в Грузии оппозиционные партии» состоятся 7 октября.

Дебаты в Европарламенте начнутся с 19:00 по местному времени. 8 октября депутаты Европарламента проведут голосование по резолюции по данному вопросу.


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