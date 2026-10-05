Тбилисская мэрия в шестой раз оштрафовала компанию Smart Solutions, выполняющую работы на проспекте Руставели

05.10.2026 20:01





Тбилисская мэрия в шестой раз оштрафовала компанию Smart Solutions, выполняющую ремонтные работы на проспекте Руставели.



И на этот раз снова без неожиданностей: Smart Solutions оштрафовали за нарушение требования проводить работы в круглосуточном режиме.



Согласно письму Городской службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси, опубликованному на сайте государственных закупок, во время инспекции 27 сентября в 06:33 было установлено, что на участке проспекта Руставели от улицы Бесики до площади Свободы работы не велись.



В документе также говорится, что согласно договору компания должна была с 28 июля выполнять работы на данном участке в режиме 24/7. За нарушение условия договора Smart Solutions оштрафовали на 1 583,34 лари, что составляет 0,02% от общей стоимости контракта — 7 916 674,67 лари.



Ранее за аналогичное нарушение компанию штрафовали 24 и 30 июля, 11 и 26 августа, а также 15 сентября. Во всех случаях сумма штрафа составляла 1 583 лари.



Похоже им разрешили штрафовать примерно раз в две недели.



Реконструкция проспекта Руставели началась 23 июля и должна завершиться к концу ноября. Стоимость работ составляет 19,761 млн лари, подрядчиком выступает Smart Solutions.





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