21 человек задержан по обвинению в содействии проституции

08.10.2026 12:11





Правоохранители задержали 21 лицо по обвинению в содействии проституции и предоставлении места для занятия проституцией и опечатали 11 объектов. Как заявил на брифинге в Министерстве внутренних дел начальник управления по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией Департамента центральной криминальной полиции Григол Гогочашвили, полицейские мероприятия были проведены в Тбилиси, Имерети и Квемо-Картли.



«Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой в результате комплексно проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержали 21 лицо по обвинению в содействии проституции и предоставлении места для занятия проституцией, а 11 объектов опечатали.



Полицейские мероприятия были проведены в Тбилиси, Имерети и Квемо-Картли.



Полученными в результате проведенных по уголовному делу негласных следственных действий, в том числе аудио- и видеозаписи, доказательствами установлено, что задержанные лица, являвшиеся менеджерами и администраторами различных объектов, систематически содействовали женщинам, вовлеченным в проституцию, в осуществлении данной деятельности. В частности, за определенное вознаграждение они предоставляли женщинам помещения в находившихся в их распоряжении объектах.



Следствием также установлено, что администраторы объектов помогали лицам, вовлеченным в проституцию, в поиске клиентов. Взамен они сами получали значительную часть вознаграждения, полученного женщинами за оказанные сексуальные услуги.



Следствием установлено, что основным источником дохода указанных объектов были средства, полученные в результате содействия проституции.



В результате обысков, проведенных правоохранителями на различных объектах, были изъяты деньги, полученные в результате незаконной деятельности.



Расследование ведется по статье 254 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за содействие проституции и предоставление места для занятия проституцией.



Министерство внутренних дел продолжает соответствующие полицейские мероприятия с целью выявления и пресечения подобной незаконной деятельности, а также привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям», — заявил Григол Гогочашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





