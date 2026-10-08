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21 человек задержан по обвинению в содействии проституции
08.10.2026 12:11
Правоохранители задержали 21 лицо по обвинению в содействии проституции и предоставлении места для занятия проституцией и опечатали 11 объектов. Как заявил на брифинге в Министерстве внутренних дел начальник управления по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией Департамента центральной криминальной полиции Григол Гогочашвили, полицейские мероприятия были проведены в Тбилиси, Имерети и Квемо-Картли.
«Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой в результате комплексно проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержали 21 лицо по обвинению в содействии проституции и предоставлении места для занятия проституцией, а 11 объектов опечатали.
Полицейские мероприятия были проведены в Тбилиси, Имерети и Квемо-Картли.
Полученными в результате проведенных по уголовному делу негласных следственных действий, в том числе аудио- и видеозаписи, доказательствами установлено, что задержанные лица, являвшиеся менеджерами и администраторами различных объектов, систематически содействовали женщинам, вовлеченным в проституцию, в осуществлении данной деятельности. В частности, за определенное вознаграждение они предоставляли женщинам помещения в находившихся в их распоряжении объектах.
Следствием также установлено, что администраторы объектов помогали лицам, вовлеченным в проституцию, в поиске клиентов. Взамен они сами получали значительную часть вознаграждения, полученного женщинами за оказанные сексуальные услуги.
Следствием установлено, что основным источником дохода указанных объектов были средства, полученные в результате содействия проституции.
В результате обысков, проведенных правоохранителями на различных объектах, были изъяты деньги, полученные в результате незаконной деятельности.
Расследование ведется по статье 254 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за содействие проституции и предоставление места для занятия проституцией.
Министерство внутренних дел продолжает соответствующие полицейские мероприятия с целью выявления и пресечения подобной незаконной деятельности, а также привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям», — заявил Григол Гогочашвили.
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