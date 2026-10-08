Лукас Сипер: Правительство Грузии отдаляет свое население от пути в Европу, но это лишь вопрос времени

08.10.2026 13:22





«Если посмотреть на Грузию, правительство отдаляет свое население от пути в Европу, но это лишь вопрос времени», — заявил европарламентарий Лукас Сипер во время дебатов в Европарламенте.



По его словам, в конечном итоге новое поколение Грузии возьмет бразды правления в свои руки и поведет страну к европейскому будущему.



«На прошлой неделе мы сидели в компании друзей, среди которых была молодая женщина из Грузии. Она спросила меня: «Как ты думаешь, сколько еще времени пройдет, прежде чем Грузия присоединится к Европейскому союзу?» Я ответил ей: «Двадцать лет. Возможно, десять, если все будет хорошо». Боюсь, что именно так и будет, потому что, если посмотреть на Грузию, правительство отдаляет свое население от пути в Европу, но это лишь вопрос времени.



Поэтому я говорю правящей партии Грузии, грузинским олигархам, грузинским марионеткам России: «Наслаждайтесь своими дворцами, наслаждайтесь своими дорогими автомобилями, наслаждайтесь своей властью, потому что в конечном итоге и вы умрете, а затем новое поколение Грузии возьмет бразды правления в свои руки и поведет Грузию к европейскому будущему. Возможно, нам придется подождать, но конечная цель не вызывает сомнений»», — заявил Лукас Сипер.





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