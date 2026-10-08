Евродепутаты обсудили запрет оппозиции в Грузии и возможность введения санкций против Иванишвили

08.10.2026 13:29





Европарламент 7 октября провел дебаты по ситуации в Грузии, основное внимание в которых было уделено инициативе грузинских властей о запрете оппозиционных партий. Большинство выступивших депутатов поддержали проект новой жесткой резолюции.



Среди них была литовский евродепутат Раса Юкнявичене, которая в очередной раз призвала страны ЕС ввести персональные ограничения против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



«Грузины не сдались. Люди по-прежнему протестуют. Большинство по-прежнему хочет европейского будущего. Именно поэтому наше сегодняшнее послание важно и для них. Режим хочет запретить оппозиционные партии. Он довел ситуацию до закрытия офисов немецких политических фондов в Тбилиси. Он бросает в тюрьмы тех, кто борется за демократию и верховенство закона. Это не сила. Это страх. Режим Иванишвили выбрал Россию и отверг волю грузинского народа. Путинизм потерпит поражение. «Бидзинизация» Грузии потерпит поражение. Россия не является будущим ни для кого», — заявила Раса Юкнявичене.



В преследовании оппозиции, журналистов и участников протестов грузинские власти обвинил и немецкий евродепутат Тобиас Кремер. Он считает, что правящая партия пытается вернуть страну к советской модели и отдалить её от европейского будущего.



«Насколько отчаянным должно быть правительство, чтобы запретить все политические партии, кроме собственной? Насколько оно должно бояться собственного народа, чтобы избивать мирных демонстрантов, арестовывать журналистов и применять химические вещества против собственного населения? Именно это мы видим в Грузии, где режим «Грузинской мечты», по всей видимости, перешел к странной попытке восстановить советское прошлое», — подчеркнул Кремер.



Голосование по очередной резолюции по Грузии пройдет в Европарламенте 8 октября. В документе решительно осуждается ухудшение ситуации с демократией, свободой СМИ, правами человека и верховенством закона в стране. Процесс запрета оппозиционных партий в проекте резолюции называется частью более широкой стратегии «Грузинской мечты», направленной на превращение Грузии в «однопартийный режим», а сам подход сравнивается с российской и белорусской моделями.



Кроме того, европарламентарии выражают глубокую обеспокоенность закрытием немецких политических фондов в Грузии и призывают незамедлительно освободить ряд лиц, которых они называют политическими заключенными, включая Элене Хоштария, Мзию Амаглобели, Михаила Саакашвили, Георгия Барамидзе и Нику Мелия.



Проект документа также предусматривает прямой призыв к введению персональных экономических санкций и визовых ограничений против ключевых лиц режима: Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили и Кахи Каладзе.





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